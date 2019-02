De Block schaft leeftijdslimiet voor bloeddonoren af

Er staat niet langer een maximumleeftijd op het geven van bloed, plasma of bloedplaatjes. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) schaft de leeftijdslimiet voor donoren definitief af. Daardoor mogen vanaf vandaag nu ook mensen ouder dan 71 jaar doneren. Rode Kruis-Vlaanderen reageert tevreden. Dankzij de wetswijziging kunnen ongeveer 8.000 donoren de komende jaren bloed blijven geven en worden jaarlijks 15.000 extra donaties verwacht, aldus de organisatie. Oudere donoren moeten wel nog voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten ze voor het eerst bloed hebben gegeven voor hun 66ste verjaardag en mag de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden zijn.

De maximumleeftijd om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven is historisch gegroeid in ons land, maar er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren, zegt De Block. Tot nu toe mocht je donor worden tot je 66ste en donor blijven tot de dag vóór je 71ste verjaardag, op voorwaarde dat de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden was.







“De donorarts van Rode Kruis-Vlaanderen zal oordelen tot wanneer iemand mag en kan doneren. De individuele gezondheidstoestand van de donor is essentieel om te bepalen of hij/zij in staat is om op een veilige manier bloed, plasma of bloedplaatjes te geven”, aldus de minister nog.

Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada lieten de leeftijdgrens eerder al vallen, en met een effect. Zo is in Canada ongeveer 1,5 procent van de donaties afkomstig van donoren die ouder zijn dan 70.

Volgens de nieuwe bloedwet is het ook niet langer nodig om eerst bloed te geven alvorens plasma te kunnen doneren. Daardoor komen nu ook potentiële plasmadonoren met een ijzertekort of een te laag hemoglobinegehalte in aanmerking voor een plasmagift.

bron: Belga