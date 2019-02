I love my job: Cécile werkt voor CGI / European Parliament

« Ooit zijn we allemaal cyborgs »

Wie? Cécile Janet

Leeftijd? 31 jaar

Opleiding? Marketing & Communicatie

Functie? Functional Analyst

Organisatie? CGI / European Parliament

Wat houdt je functie juist in?







«Mijn rol is om de brug te vorm tussen de zakenkant en de IT-kant. Ik voorzie onze klanten van advies en help hen met de implementatie van een performante informaticastrategie. Een informaticadiploma is voor deze job absoluut geen vereiste. Ik ben zelf ook een IT-agnost, in die zin dat ik geen voorkeur heb voor een specifieke technologie. Dat maakt het gemakkelijker om, wanneer ik ergens aan de slag ga, zonder vooropgezette ideeën mijn mening te kunnen vormen over de manier waarop ze werken.»

Op dit moment ben je consultant voor het Europees Parlement. Kan je daar iets meer over vertellen?

Zeker, het is ongetwijfeld een van de meest interessante en uitdagende projecten die ik ooit heb gehad. Ten eerste is het mijn eerste ervaring bij een publiek instituut, waar er toch nog altijd anders gewerkt wordt dan in de privésector. Daarnaast heb je te maken met een grote diversiteit aan nationaliteiten, achtergronden en denkbeelden. Als laatste is er nog de complexe besluitvorming die je moet zien te navigeren om iedereen tevreden te houden.

Je bent genomineerd voor ‘Young ICT Lady of the Year 2019’, waarvoor onze gelukwensen. De IT-wereld wordt echter nog steeds aanzien als een mannenbastion. Hoe zie jij dit?

«Het klopt inderdaad dat de overgrote meerderheid van de IT-jobs door mannen wordt bezet. Maar er is zeker een ommezwaai onderweg. De jongere Y-generatie focust zich minder op gender en stereotiepe denkbeelden, en meer op wat ons interesseert. Ik heb de laatste jaren al heel wat meisjes de stap naar IT zien zetten, en die verhoogde zichtbaarheid trekt op zijn beurt weer andere vrouwen aan. Die trend zal zich volgens mij ook doorzetten.»

Hoe zie jij IT in het algemeen verder evolueren?

«Dat is onmogelijk met zekerheid te zeggen, maar het staat wel vast dat er heel wat staat te gebeuren. In het algemeen zullen we steeds meer de integratie van technologieën in ons dagelijkse leven gaan zien. Ik denk dat we op een bepaald moment allemaal cyborgs zullen worden. Hoe en wanneer dit zal gebeuren, daar heb ik wel het raden naar.»