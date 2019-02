Vanaf mei entreegeld voor dagjestoeristen in Venetië

Dagjestoeristen in Venetië moeten als het van burgemeester Luigi Brugnaro afhangt vanaf mei toegang betalen, willen ze de populaire lagunestad bezoeken. Het entreegeld zal ongeveer 3 euro per persoon bedragen, kondigde de burgemeester maandag in Venetië aan. Vanaf volgend jaar zou het bedrag verdubbeld worden tot 6 euro en afhankelijk van de toeristische drukte verhoogd worden tot 10 euro. Bezoekers die verblijven in pensions in de stad zijn vrijgesteld van betaling. Hotelgasten moeten immers al een lokale belasting betalen.

De burgemeester wil uiteindelijk bereiken dat toeristen vanaf 2022 niet alleen hotels of andere verblijfsaccommodaties maar ook dagtrips naar de stad kunnen boeken. Niemand wordt de toegang tot de stad ontzegd, zei Brugnaro. Het zal in elk geval moeilijker worden voor degenen die geen bezoek hebben geboekt. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

“Het gaat ons niet zozeer om geld te incasseren”, verzekerde Brugnaro. Integendeel, het onderhoud en de netheid van de historische stad zijn duur. “We moeten de hele wereld vertellen hoe moeilijk het is om zo’n speciale plaats te beheren.” Venetië strijdt al jarenlang tegen de overrompeling van toeristen en probeert steeds weer met verschillende strategieën de massa in toom te houden.

bron: Belga