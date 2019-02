Trump nomineert David Bernhardt als minister van Binnenlandse Zaken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag de voormalige olielobbyist David Bernhardt voorgedragen als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij is momenteel al waarnemend minister van het departement, sinds het vertrek van Ryan Zinke in december. Bernhardt “heeft schitterend werk verricht vanaf de dag dat hij aankwam, en wij kijken ernaar uit om zijn benoeming officieel bevestigd te krijgen!”, zei Trump op Twitter.

Milieuorganisatie Friends of the Earth reageerde weinig enthousiast op de aankondiging. Ze noemt de 49-jarige Bernhardt “een zoveelste marionet” van vervuilende bedrijven, en vraagt de Senaat om zijn benoeming niet goed te keuren.

De Senaat moet de nominatie immers nog goedkeuren, en daar zou die op weerstand kunnen stoten van senatoren die zich verzetten tegen het uitbreiden van olie- en gasboringen in kwetsbare milieugebieden.

bron: Belga