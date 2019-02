Theresa May morgen naar Noord-Ierland

De Britse premier Theresa May gaat morgen naar Noord-Ierland voor een bezoek aan de grens met Ierland. Dat heeft een woordvoerder van de premier bevestigd, melden Britse media. Ze zal er ook een speech geven over de “vastberadenheid van de regering om een harde grens met Ierland te vermijden”. De Ierse grens is een bijzonder gevoelig punt in het brexitdebat. De ratificatie van het echtscheidingsverdrag met de EU in het Britse parlement loopt spaak, precies omdat de noodregeling om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden – de backstop in het jargon – voor veel Conservatieve brexiteers onaanvaardbaar is.

Premier Theresa May kreeg vorige week van het parlement de opdracht om in Brussel “alternatieve regelingen” te bedisselen, maar daar is bij de 27 anderen maar weinig animo voor. Op initiatief van brexitminister Stephen Barclay is er een ‘Alternative Arrangements Working Group’ opgericht in het parlement, die nu aan drie dagen van debat begint. De werkgroep telt zowel leden van de Conservatieven als van Labour, en moet uitmaken wat de Britten nu precies verstaan onder de beruchte alternatieve regelingen.







bron: Belga