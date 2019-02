Paus Franciscus is zondag aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is de eerste leider van de Katholieke Kerk die voet aan grond zet op het Arabische schiereiland, bakermat van de Islam. Het vliegtuig van de paus landde in Abu Dhabi, iets voor 22 uur lokale tijd. De paus leidt dinsdag een historische misviering in een groot stadium in Abu Dhabi, waar 135.000 gelovigen verwacht worden.

Bron: Belga