Minstens 14 doden na bomaanslag in Mogadishu

Bij de bomexplosie aan een winkelcentrum in de Somalische hoofdstad Mogadishu vandaag zijn nu al zeker 14 doden geteld. Er raakten ook minstens 15 mensen gewond, zo meldt de politie. In een eerdere balans werd melding gemaakt van 11 dodelijke slachtoffers. De aanslag werd inmiddels via de website somalimemo.net opgeëist door de islamistische terreurorganisatie al-Shabaab. Doelwit van de aanval was een bijeenkomst van hoge ambtenaren in een restaurant naast het winkelcentrum.

Voort werd in de stad Bosaso in de noordelijke regio Puntland een hooggeplaatste Maltese medewerker van het havenbedrijf P&O Ports gedood. De firma is eigendom van de regering van Dubai. Twee gewapende mannen schoten de medewerker neer en verwondden drie bewakers, aldus de politie. Eén aanvaller werd gedood, de tweede werd gevangengenomen. Het Maltese ministerie voor Buitenlandse Zaken bevestigt het voorval. Ook dit incident werd al geclaimd door al-Shabaab. De aan het terreurnetwerk al-Qaida gelinkte soennitische fundamentalisten vechten in Somalië al jaren voor de oprichting van een islamitische theocratie.







