Dertig miljoen Indiërs maken zich op om te baden tijdens Kumbh Mela festival

In India maken miljoenen hindoe-pelgrims zich op om te baden bij de samenvloeiing van de heilige rivieren, die hen moeten zuiveren van hun zonden. Het evenement kadert in het befaamde Kumbh Mela festival, een van de grootste religieuze feesten ter wereld. Het festival vindt plaats in Prayagraj, het vroegere Allahabad, dat ligt aan de samenvloeiing van de Ganges en de Yamuna. Hindoes beschouwen die rivieren als heilig. Sinds middernacht namen al zo’n 20 miljoen mensen een heilige duik. Volgens een woordvoerder van het Kumbh Mela of het nectarkruikenfestival zullen naar verwachting tegen vannacht uiteindelijk meer dan 30 miljoen festivalgangers in de rivier een bad hebben genomen.

Het feest duurt alles samen zo’n anderhalve maand, dit jaar is dat van 15 januari tot 4 maart. Naar schatting zullen ongeveer 120 miljoen mensen het festival aandoen.







Volgens de hindoeïstische mythologie houdt Kumbh Mela verband met de strijd tussen goden en demonen. Zij vochten om een kruik (kumbh) met nectar die hen onsterfelijk helpt maken. Restjes van het elixir vielen daarbij op vier verschillende plaatsen, waar nu om de drie jaar het festival plaatsvindt.

Bron: Belga