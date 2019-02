Vierjarige schiet per ongeluk zwangere moeder in het gezicht

In de Amerikaanse stad Seattle heeft een vierjarige jongen zijn moeder in het gezicht geschoten, zo meldt zender NBC. De vrouw overleefde als bij wonder.

Het kind had onder de matras van het ouderlijk bed een geladen onbeveiligd handvuurwapen gevonden en haalde de trekker over. De 27-jarige moeder, die acht maanden zwanger is, werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Vader loopt risico op veroordeling







Het pistool was eigendom van de vriend van de moeder, die tevens de vader van de jongen is. Het wapen was niet geregistreerd, maar lijkt niet te zijn gestolen. Het is onduidelijk of de man al of niet in verband met het wapen wordt aangeklaagd.

De kiezers in de staat Washington, waarin Seattle ligt, keurden afgelopen november een maatregel goed die wapenbezitters strafrechtelijk aansprakelijk stelt als een onbeveiligd geweer wordt gebruikt door iemand die geen vuurwapen heeft, zoals een kind, en het wapen wordt gelost.