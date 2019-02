VIDEO. Luipaard valt bewoners van Indiaas dorp aan

Een verdwaald luipaard heeft voor paniek gezorgd in een Indiaas dorp. Toen inwoners het wilde vangen, viel het dier verschillende mensen aan. Uiteindelijk raakten zes mensen gewond en duurde het zeven uur om het beest te vangen.

Een schokkend filmpje uit India gaat viraal. Op de beelden is te zien hoe een luipaard verschillende mensen in een dorp aanvalt. Het dier was verdwaald en terechtgekomen in de bewoonde wereld. Toen de inwoners probeerden om het luipaard met netten te vangen, werd het aggressief en viel het verschillende mensen aan. In het filmpje is te zien hoe hij aan armen gaat hangen en op omstaanders springt.







Pas na zeven uur van achtervolgen lukte het om het luipaard te vangen. Hij verschuilde zich in beken, velden, tussen huizen en op de daken van het dorp. Zes mensen liepen daarbij verwondingen op.