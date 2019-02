Jupiler Pro League – Mpoku bezorgt Standard zege tegen Anderlecht

Standard heeft Anderlecht zondag een 2-1 nederlaag aangesmeerd op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League. Sven Kums (28.) maakte met een vrije trap de openingstreffer van Razvan Marin (22.) ongedaan. In de tweede helft werd een indrukwekkend doelpunt van Mehdi Carcela afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Maar Paul-José Mpoku (89.) zorgde er alsnog voor dat de Luikenaars mochten vieren. De Clasico werd in de beginfase niet gekruid met grote kansen. In de 20e minuut zette Carcela Cimirot alleen voor Didillon, de Franse doelman stond echter pal. Meteen daarna kwam het team van Michel Preud’homme toch op voorsprong. Marin sneed naar binnen, betrok Carcela in een een-tweetje en knalde het leer tegen de netten: 1-0. Kums trok de stand daarop in evenwicht door een vrije trap binnen te krullen. 1-1 was de ruststand, nadat Didillon met een beenveeg een tweede Luikse treffer had voorkomen.

Na de pauze mocht Lestienne alleen op Didillon afstormen. De winger liep echter te lang met de bal en besloot vanuit een scherpe hoek over. Carcela lukte vervolgens een wereldgoal, de spelmaker draaide mooi weg en borstelde het leer via de lat binnen. Op aangeven van de VAR keurde ref Visser het knappe doelpunt af wegens een voorafgaande overtreding van Laifis op Bakkali. De gemoederen laaiden nadien hoog op op Sclessin, Preud’homme werd naar de tribunes gestuurd. Winteraanwinsten Halilovic (Standard) en Bolasie (Anderlecht) mochten nog debuteren. Zij zagen hoe Mpoku in het slot alsnog de drie punten thuis hield. De Congolees zette Kara in de wind en besloot in de korte hoek voorbij Didillon.

In de stand is Standard vierde met 43 punten, achter Genk (54), Club Brugge (45) en Antwerp (45). Anderlecht is zesde met 37 punten, achter AA Gent (38). STVV (36 ptn) kan nog over beide teams springen, mits een zege thuis tegen Eupen. Dat duel sluit vanaf 20u de speeldag af.

Eerder op de dag opende Super Sunday met een 1-1 gelijkspel in Jan Breydel tussen Club Brugge en AA Gent.

bron: Belga