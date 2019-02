Hockey Pro League (m) – Red Lions blikken Australië in met 4-1

De Red Lions hebben in de vierde wedstrijd van de Hockey Pro League zondag in Melbourne met 4-1 gewonnen van thuisland Australië. De zege sluit het eerste luik van vier wedstrijden op verplaatsing af in de nieuwe internationale competitie. Met België-Australië stond een duel tussen de huidige en voorgaande wereldkampioen en nummer 1 op de wereldranglijst op de agenda. De Belgen bevestigden hun status van beste ploeg ter wereld dankzij twee doelpunten van Sébastien Dockier (15. en 35.), een omgezette strafcorner van Alexander Hendrickx (28.) en het afsluitende doelpunt van Tanguy Cosyns (40.).

De Belgen sluiten het eerste deel van de Hockey Pro League ongeslagen af. Ze speelden eerder gelijk tegen Spanje (2-2) en Nieuw-Zeeland (4-4) en wonnen van Argentinië (4-1). De Red Lions kunnen zich nu opnieuw focussen op de Belgische competitie. De volgende wedstrijd van de Pro League vindt op eigen bodem plaats. Op 10 april ontvangen de Belgische hockeymannen in Ukkel Spanje.

Later op de dag nemen ook de Belgische hockeyvrouwen het in Melbourne op tegen Australië (3). De Red Panthers staan dertiende op de wereldranglijst.

bron: Belga