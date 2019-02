BK meerkamp indoor – Thomas Van der Plaetsen mag op beide oren slapen voor EK na Belgische titel

Thomas Van der Plaetsen heeft zondag de Belgische titel veroverd op de indoorzevenkamp. Hij totaliseerde 6.132 punten. Dat moet in principe voldoende zijn om aan het EK in het Schotse Glasgow te kunnen deelnemen in maart. Echt zeker van zijn EK-ticket kan Van der Plaetsen pas zijn over tweeënhalve week. Voor de meerkamp wordt er niet zoals bij andere proeven met een limiet gewerkt, maar is het de top zes van het afgelopen zomerseizoen in combinatie met de beste zes op de Europese ranking van het lopende seizoen die aan het EK mag deelnemen. Op die ranglijst is Van der Plaetsen momenteel eerste, maar in verschillende landen moeten de nationale kampioenschappen zondagavond nog ten einde lopen.

Na de eerste vier proeven op zaterdag had Van der Plaetsen een achterstand van 119 punten op het schema van zijn eigen Belgisch record, dat op 6.259 punten staat. Zondag begon hij met 8.22 op de 60 meter horden, ruim boven zijn persoonlijk record. Maar in het polsstokspringen maakte de Europese kampioen tienkamp van 2016 enorm veel goed. Hij deed in één klap zestien centimeter bovenop zijn persoonlijk record en wipte over 5m50. In de afsluitende 1.000 meter klokte hij 2:46.45 en kwam zo uiteindelijk 127 punten punten onder zijn Belgisch record uit.

Ook met de opvolging zit het snor, want Jaan Bal stelde zondag in Gent het Belgisch record op de zevenkamp bij de junioren (U20) scherper. Hij totaliseerde 5.820 punten.

bron: Belga