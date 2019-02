ATP Montpellier: Ruben Bemelmans bereikt tweede kwalificatieronde

Ruben Bemelmans (ATP 132) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/524.340 euro). De 31-jarige Limburger versloeg de 23-jarige Italiaan Matteo Donati (ATP 207) in twee sets. Na 1 uur en 22 minuten stond de 7-6 (8/6) en 6-3 eindstand op het scorebord.

In de laatste voorronde moet Bemelmans voorbij de Fransman Jonathan Eysseric (geen ranking) of de Duitser Matthias Bachinger (ATP 144).







David Goffin (ATP 21) en Steve Darcis (ATP 313) staan rechtstreeks op de hoofdtabel. De 28-jarige Goffin is het tweede reekshoofd en hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij treft in de achtste finales de Serviër Filip Krajinovic (ATP 72) of een qualifier. De 34-jarige Darcis staat dankzij een beschermde ranking ook op de hoofdtabel. Hij speelt in de eerste ronde tegen een qualifier.

Bron: Belga