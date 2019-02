Vluchtverkeer verstoord op luchthaven Charleroi

Door sneeuwval is het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi vanochtend flink verstoord. Aankomende vluchten lopen vertragingen op van twee tot drie uren. Passagiers die moeten vertrekken, moeten rekening houden met vertragingen van anderhalf uur tot meer dan vijf uren. Dat blijkt uit het vluchtschema op de website van de luchthaven. Voorlopig zijn er nog geen vluchten geannuleerd. Toestellen stonden in de vroege ochtend vertrekkensklaar, maar door hevige en onvoorziene sneeuwval moesten die eerst ijsvrij worden gemaakt en werden de activiteiten stilgelegd. Wat leidde tot aanzienlijke vertragingen. De piste werd sneeuwvrij gemaakt en is intussen weer operationeel. Het ijsvrij maken van de vliegtuigen duurt 20 à 30 minuten per toestel. De luchthaven verwacht dat de vertragingen de hele dag zullen aanhouden.

bron: Belga