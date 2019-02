Super Bowl – Washington Post maakt reclamespot over belang nieuwsgaring en gevaren voor journalisten

Tijdens de Super Bowl brengt de Amerikaanse krant The Washington Post voor het eerst een reclamespot die de nadruk legt op het belang van nieuwsgaring en de gevaren die journalisten kunnen lopen. Dat heeft de krant bekendgemaakt. In de finale van het American football-kampioenschap (NFL) nemen verliezend finalist van vorig jaar New England Patriots en Los Angeles Rams het tegen mekaar op. De reclamespot duurt zestig seconden. Verteller is de acteur Tom Hanks. De reclamespot zal in het vierde kwart van de wedstrijd worden vertoond. De spot toont beelden van grote gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Tom Hanks beschrijft daarin de rol van journalisten als ooggetuigen en feitenverzamelaars, net als het belang van het beroep voor de maatschappij, zo schrijft The Washington Post. De spot eindigt met het logo van de krant en de slogan “Democratie sterf in de duisternis”.

“De Super Bowl is een opvallend moment om de moed en toewijding van journalisten over de hele wereld te eren, die zo essentieel zijn voor onze democratie”, aldus Fred Ryan, uitgever en CEO van The Washington Post, in een artikel op de website van de krant. “We beslisten deze kans te grijpen om hiervan een mijlpaal te maken in onze lopende campagne.”

In de reclamespot zullen ook enkele omgekomen en vermiste journalisten kort te zien zijn. Onder hen is Jamal Khashoggi, de Saoedische journalist die voor de krant werkte en in het Saoedische consulaat in Turkije om het leven is gebracht.

De krant kocht de reclametijd pas vorige week. Vorige spots van de krant werden gebruikt om abonnementen te verkopen. Deze keer is dat dus anders. “Dit was een kans voor een bredere boodschap over de rol die journalisten in onze dagelijkse levens spelen en de risico’s die ze nemen om ons de feiten te brengen”, aldus nog Ryan. Na de wedstrijd zal de spot ook op de website en sociale mediakanalen van de krant te zien zijn.

Hoeveel de krant betaalde voor de reclametijd, is niet bekendgemaakt. Volgens nieuwszender CNBC vraagt zender CBS een recordbedrag van 5,25 miljoen dollar voor een slot van 30 seconden.

