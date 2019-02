Shorttracker Hanne Desmet finisht als zesde op 1500 meter

Hanne Desmet is vandaag tijdens wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dresden als zesde geëindigd in de finale van de 1500 meter. De overwinning ging naar de Zuid-Koreaanse Ji Yoo Kim. De verschillen waren minimaal. In één blok kwamen de acht finalistes over de streep. De achterstand van Desmet op de winnares was niet meer dan zes tienden van een seconde. De tweede plaats was voor de Canadese Kim Boutin. De Nederlandse Suzanne Schulting, drie weken geleden in Dordrecht overtuigend Europees kampioene allround, werd derde. Min Jeong Choi, de leidster van het klassement om de wereldbeker, bleef als vijfde Desmet een fractie voor.

Door haar recente vijfde plaats in het algemeen klassement in Dordrecht geldt de 22-jarige Desmet als een tegenstandster om rekening mee te houden. Ze had zich voor de A-finale geplaatst door de tweede plaats in de halve eindstrijd achter Boutin.







Stijn Desmet, haar jongere broer, kon zijn goede prestaties van de openingsdag geen vervolg geven. Door een straf werd hij in de kwartfinale van de 1000 meter uitgeschakeld. Op de openingsdag had hij zijn nationale record op de 500 meter verbeterd. Dat record staat nu op 40,386 seconden. In de reeksen waren alleen twee Zuid-Koreanen sneller. De strijd op de 500 meter wordt zondag voortgezet.

bron: Belga