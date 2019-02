Schietpartij Brederodestraat – Hersendood slachtoffer officieel overleden

Het slachtoffer van de schietpartij in de Antwerpse Brederodestraat dat hersendood was verklaard, is zaterdagavond in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een 28-jarige man. Bij de schietpartij raakten nog twee andere mannen zwaargewond: een 21-jarige en een 26-jarige. Het incident vond plaats op straat. De politie kon na afloop twee verdachten arresteren en een wapen in beslag nemen. De verdachten zijn een 60-jarige man en zijn 32-jarige zoon. Ze worden zondag voor de onderzoeksrechter geleid. Over de aanleiding en omstandigheden is nog niets meer bekend.

bron: Belga