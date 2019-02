Proximus League – KV Mechelen zet Beerschot Wilrijk opnieuw onder druk met zege tegen Westerlo

KV Mechelen heeft zaterdagavond op de 24e speeldag in de Proximus League de punten thuisgehouden tegen Westerlo. Malinwa won met 3-0 en komt zo in de tweede periode opnieuw voorlopig alleen aan kop. Concurrent Beerschot Wilrijk speelt zondag nog op bezoek bij Tubeke. Van Damme (27.), Storm (75.) en Togui (85.) zorgden voor de Mechelse doelpunten.

KVM komt in de tussenstand in de tweede periode zo op 22 punten, drie meer dan Beerschot Wilrijk. Mechelen won eerder ook al de eerste periode. Westerlo staat zesde in de tweede periode. In de algemene rangschikking zijn de Kemphanen vijfde, met evenveel punten als nummer vier Lommel, dat zo virtueel aan Play-off 2 mag deelnemen.

bron: Belga