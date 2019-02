Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck stranden in halve finale dubbelspel

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar). De Belgen verloren in de halve eindstrijd van de Russin Anna Kalinskaya en de Slovaakse Viktoria Kuzmova. Het werd 6-4, 2-6 en 10/7 na 1 uur en 22 minuten tennis. In de tweede halve finale, die morgen wordt gespeeld, staan de Russinnen Margarita Gasparyan en Ekaterina Makarova tegenover de Spaans-Russische tandem Lara Arruabarrena en Alexandra Panova. In het enkeltoernooi sneuvelde Alison Van Uytvanck (WTA 52) in de tweede ronde nadat ze eerst Kirsten Flipkens (WTA 55) had gewipt. Ysaline Bonaventure (WTA 148) ging er eveneens in de tweede ronde uit.

Bron: Belga