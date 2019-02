Honderden ‘gele hesjes’ in Maastricht

Tussen de 750 en 800 mensen uit Nederland, België en Duitsland hebben meegelopen in een manifestatie van ‘gele hesjes’ in Maastricht. Het protest verliep rustig. Voorzien van spandoeken en vlaggen liepen de manifestanten in optocht van het MVV-stadion naar het Plein 92, waar ze kort na 13.30 aankwamen. Een van de demonstranten raakte in het gezicht gewond toen een andere deelnemer met vuurwerk gooide. De politie heeft één demonstrant aangehouden wegens belediging. Op het Plein 92 worden nog toespraken gehouden. Dat duurt tot 16.30 uur.

De Nederlandse ‘gele hesjes’ keren zich tegen premier Mark Rutte en willen dat Nederland net als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Er waren dan ook veel anti-EU-spandoeken te zien. Een van de spandoeken droeg de tekst ‘Als onrecht recht wordt, is verzet een plicht’.







De ‘gele hesjes’ hebben voor Maastricht gekozen omdat daar in 1992 de Europese Monetaire Unie is gesmeed door het tekenen van het Verdrag van Maastricht. Ze lopen sinds 1 december elke zaterdag door de Limburgse hoofdstad.

Bron: Belga