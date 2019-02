EuroMillions Basket League – Brussels blijft na zege in Limburg in spoor van Oostende

Brussels heeft vrijdag de vijftiende speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling geopend met een 83-86 zege bij Limburg United. Bij de rust was het 43-43 gelijk. Na het derde kwart stond Brussels acht punten in het krijt (73-65), maar dat werd in het slotkwart (10-21) ruimschoots goedgemaakt. Brussels dankte vooral Amin Stevens (27 ptn, 5 rbds), Caleb Walker (18 ptn) en Christopher Smith (16 ptn, 7 rbds) voor de zege. Bij de thuisploeg was Drian Pickens (19 ptn) de topscorer.

Dankzij de overwinning blijft Brussels in het spoor van leider Oostende. Met een match minder gespeeld volgen de Brusselaars op slechts twee punten van de landskampioen. Limburg is zesde in de stand.

.







Bron: Belga