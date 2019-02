EK atletiek indoor – Ismael Debjani plaatst zich in Frankrijk als eerste Belg voor Glasgow

Ismael Debjani heeft zich vrijdagavond in het Franse Val de Reuil geplaatst voor het EK indooratletiek begin maart in het Schotse Glasgow. Hij werd er tweede op de 1.500 meter in 3:41.00, terwijl het minimum op 3:41.89 staat. Debjani is de eerste Belg die zich weet te plaatsen voor Glasgow. De winst ging in Val de Reuil naar Samir Dahmani in 3:40.99, één honderdste sneller dan Debjani. Voor de atleet uit Charleroi was het pas de eerste wedstrijd van dit indoorseizoen.

De Belgische ploegen op de 4×400 meter bij zowel de mannen als de vrouwen zijn automatisch geplaatst voor Glasgow op basis van hun prestaties afgelopen zomer, maar Debjani is de eerste landgenoot die zich als individu weet te plaatsen. Eline Berings deed vrijdagavond een kwalificatiepoging op de 60 meter horden op de ISTAF-meeting in Berlijn, maar werd uitgesloten na een valse start. Vorige week liep ze in Dortmund nog naar 8.10, terwijl het EK-minimum op 8.09 staat.

Bron: Belga