Davis Cup – Kimmer Coppejans voelde zich “heel erg goed”

“Ik voelde me heel erg goed”, verklaarde Kimmer Coppejans (ATP-195) nadat hij vrijdag België in het Davis Cup-duel tegen Brazilië 1-1 langszij gebracht had door Rogerio Dutra Silva (ATP-139) met tweemaal 6-4 te verslaan. “Ik begon aan de match met een goede ingesteldheid. Het feit dat we de eerste match verloren hadden, veranderde daar niets aan. Je beseft wel dat je bij een nederlaag 2-0 achter komt. Zelfs dan is er nog niets verloren, maar wordt het toch heel erg moeilijk. Ik heb het niet aan mijn hart laten komen. Ik was niet bang en had er zin in. Ik ben ontspannen aan de wedstrijd kunnen beginnen en dat heeft me geholpen.”

Voor Coppejans betekende het het eerste succes in het enkelspel in de Davis Cup. “En dat doet deugd. Ik ben heel gelukkig dat ik België dit punt kan schenken. Maar het is nog niet afgelopen. Ik hoop dat we zaterdag nog twee punten kunnen pakken en ons kwalificeren.”

Zaterdag neemt de Oostendenaar het op tegen Thiago Monteiro. “Hij speelde vandaag een goede match. Hij heeft veel vertrouwen, maar dat heb ik ook. Ik voel me goed, heb de middelen om het hem lastig te maken en de match te winnen. Zijn gekruiste forehand is zijn sterke wapen. Daar moet ik me tegen verdedigen.”

Bron: Belga