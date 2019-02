Belgische junioren kunnen leven met zilver en brons

“Op Tulett stond vandaag geen maat”, klonk het bij Witse Meeussen en Ryan Cortjens, vandaag op het WK veldrijden goed voor respectievelijk zilver en brons bij de junioren. “In de achtervolging bundelden we de krachten, maar we kwamen gewoon niet dichterbij. Integendeel, hij liep nog verder uit. Dan ben je gewoon de sterkste.” Witse Meeussen is eindwinnaar van de wereldbeker en hoorde bij de topfavorieten. Toch keert hij niet huiswaarts met de regenboogtrui, maar met een zilveren medaille. “Het is de enige keer dit seizoen dat hij voor me eindigt”, aldus Meeussen na afloop. “Dat is jammer, maar hij was gewoon de sterkste vandaag. Hij heeft zijn seizoen afgestemd op dit WK en ik moet eerlijk zijn: ik kon hem niet volgen. Ryan en ik werkten nochtans goed samen, maar we kwamen geen stap dichterbij. Zilver was het hoogst haalbare vandaag.”

Ryan Cortjens had tranen in de ogen. Die waren niet van verdriet, maar van vreugde omwille van een supporter die kankervrij werd verklaard. “Ik kreeg dat goede nieuws de voorbije week te horen en al van voor de start zat dat in mijn hoofd om goed te presteren, dat tikkeltje meer te doen om toch maar dat podium te halen. Gemakkelijk was het niet vandaag, Tulett ging heel snel. Maar ik heb op de tanden gebeten. Tulett is de verdiende winnaar, er viel niets tegen hem te beginnen. Ik pak brons en heb een mooi seizoen achter de rug. Dat wil ik onthouden.”







bron: Belga