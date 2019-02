Belgen in het buitenland – Napoli heeft Mertens niet nodig tegen Sampdoria

Napoli heeft zaterdagavond op speeldag 22 in de Serie A een 3-0 overwinning behaald tegen Sampdoria. Arek Milik opende na 25 minuten de score in het Stadio San Polo. Amper een minuut later maakte Lorenzo Insigne er 2-0 van. In de slotminuut legde invaller Simone Verdi vanop de stip de eindstand vast.

Dries Mertens bleef de hele wedstrijd op de Napolitaanse bank gekluisterd. Bij de bezoekers ontbrak Dennis Praet door een schorsing.

In het klassement verkleinde Napoli zijn achterstand op leider Juventus tot 8 punten. Cristiano Ronaldo en co ontvangen om 20u30 Parma.

Sofian Kiyine, een 21-jarige Marokkaanse Belg, speelde met rode lantaarn Chievo 2-2 gelijk bij Empoli, de nummer 17. Middenvelder Kiyine werd na 58 minuten gewisseld.

