5 voordelen van alleen wonen

Als student of twintiger – en zelfs dertiger – is het heel gebruikelijk om met verschillende mensen samen te wonen. En hoewel dat allemaal heel gezellig is, heeft alleen wonen toch ook wel echt z’n voordelen. Uiteraard heb je plots een hele woning voor jou alleen, maar dat is niet alles.

“Joey doesn’t share food”

Al het eten in de koelkast is plots van jou. Ja, alles. Geen gezeur meer omdat je per ongeluk het yoghurtje van je huisgenoot hebt opgegeten. Je moet je lekkernijen niet langer verstoppen om te vermijden dat ze de dag erna plots verdwenen zijn. Oh en geen gedoe meer met de kosten van de boodschappen delen. Al het eten is van jou en van jou alleen.

Je eigen schema







Jij bepaalt wanneer je wil slapen, wanneer het stil is, wanneer je vrienden wil uitnodigen… Dat betekent geen frustraties meer omdat je huisgenoot nog op z’n gitaar zit te tokkelen om elf uur ’s avonds. Anderzijds kan je zonder schuldgevoel luidkeels meezingen wanneer je je ’s ochtends klaarmaakt. Want dat is tenslotte toch echt wel de beste manier om van je ochtendhumeur af te komen.

Droomhuis

Toen je nog samenwoonde, werden alle meubels gedeeld. Sommige ervan waren misschien gemeenschappelijk bezit, andere waren van jou, andere van je roomies… Eindelijk hoef je niet langer op die vreselijke kast van je huisgenoot te kijken. Je kan je huisje helemaal inrichten zoals je zelf wil en niemand die daar commentaar op kan leveren.

Je hebt seks waar je wil, wanneer je wil

Laten we eerlijk zijn, het is niet altijd even makkelijk om met anderen samen te wonen als je een relatie hebt. Jullie zijn nooit helemaal alleen, kunnen moeilijk privégesprekken voeren en moeten altijd stil zijn tijdens de seks. Woon je alleen, dan is dat allemaal verleden tijd. Je kan er nu zelfs een uitdaging van maken om in elke ruimte seks te hebben gehad. Ja, ook in de keuken en de woonkamer.

Gedaan met taakverdelingen

Oké, je moet nu alle klusjes in huis zelf doen. Maar er is dan tenminste niemand meer om te zeggen dat je te veel of te weinig doet. Wil je enkele weken in een vies huis wonen, dan doe je dat gewoon. En wil je een proper toilet, dan doe je dat gewoon zelf en moet je dat niet meer aan je huisgenoot vragen “omdat dat hoort”.