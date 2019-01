Bagels in New Yorkse stijl!

Bagels zijn niet meer weg te denken uit de New Yorkse street food cultuur. En goed nieuws, je kan ze ook hier vinden, volgens het échte New Yorkse recept. De bagels van New York Bakery Co. worden gekookt en op steen gebakken om ze stevig aan de buitenkant en zacht vanbinnen te maken. Je koopt ze bij Colruyt!

Zin gekregen om naar New York te gaan? Je kan een vlucht van Brussels Airlines winnen naar de stad die nooit slaapt! Waag je kans!