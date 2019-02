Gwendolyn Rutten legt maandag eed af als burgemeester van Aarschot

Gwendolyn Rutten (Open Vld) kan de eed afleggen als nieuwe burgemeester van Aarschot. Dat doet ze nu maandag 4 februari in het provinciehuis in Leuven in handen van de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte. Dat meldt de provincie Vlaams-Brabant vrijdagavond. Rutten legt maandag om 9.15 uur als 58ste burgemeester in Vlaams-Brabant de eed af bij gouverneur De Witte. Daarmee komt een einde aan vijf weken van gedwongen stilstand in de gemeente van de voorzitster van Open Vld. Tijdens de gemeenteraad van 11 januari 2019 waren in Aarschot vijf nieuwe schepenen verkozen, maar de kersverse coalitie van Open Vld, sp.a en N-VA bleef achter zonder nieuwe burgemeester.

De vier verkozenen van sp.a konden de burgemeestersvoordracht van Rutten toen niet tekenen omdat ze gebonden waren aan een voorakkoord dat hun partij eerder gesloten had met CD&V en Groen. Verkozenen kunnen slechts één keer een voordrachtsakte ondertekenen. Rutten bleef daardoor in de wachtkamer en moest wachten op een herroeping van de eerdere voordrachtsakte door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

De ontbinding van het voorakkoord is nu bekrachtigd door Homans. De voorbije weken was André Peeters (CD&V) op post gebleven als uittredend burgemeester. De volgende gemeenteraad staat op de agenda voor 14 februari.

bron: Belga