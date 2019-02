De Lijn krijgt groen licht voor tramlijn 7 in Gent

De Lijn neemt op korte termijn initiatieven om een nieuwe tramlijn aan te leggen tussen het station Gent Sint-Pieters en de Dampoort. Dat bevestigt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) na een vraag van parlementslid Elke Sleurs (N-VA). Het Gentse stadsbestuur reageert tevreden maar wil graag het volledige traject gerealiseerd zien, dat loopt tot in Sint-Denijs-Westrem.

De verbinding tussen Gent-Sint-Pieters en de Dampoort is al jarenlang een belangrijke ontbrekende schakel in het Gentse openbaar vervoersnet. Het Pegasus-plan, waar tramlijn 7 deel van uitmaakt, dateert van 2003. Het Gentse stadsbestuur bevestigt vandaag dat de nieuwe tramlijn, waar nu een bus rijdt, er komt. Maar over de financiering en aanvang van de werken is nog geen duidelijkheid.

Sleurs is tevreden met de investering en vraagt de stad om een intensieve samenwerking voor het aanleggen van afzonderlijke beddingen. “Die aparte beddingen zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers, en ook om de reistijd te verbeteren.”







Schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) spreekt van een belangrijke stap. Wel moet de stad ook mee investeren en is er nog geen duidelijkheid over wanneer de sporen in de grond gaan. Weyts zegt ook maar een deel van het oorspronkelijke traject toe. “Het stuk Gent-Sint-Pieters tot in Sint-Denijs-Westrem laat ik niet vallen”, zegt Watteeuw nog.

bron: Belga