Al 110 doden geteld na dambreuk in Brazilië

Na de dambreuk van vorige vrijdag in Brumadinho, in het zuidoosten van Brazilië, is de dodentol opgelopen tot 110. Er zijn ook 238 mensen vermist, deelde de Braziliaanse civiele bescherming donderdag mee. Gevreesd wordt dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verder kan stijgen. De reddingsdiensten vermoeden dat de kans om na een week nog overlevenden te vinden miniem is. De laatste overlevenden werden zaterdagochtend gevonden. De dam van de ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, begaf het vrijdag. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef. In totaal ligt een oppervlakte van ongeveer 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met zowat 12 miljoen kubieke meter slib.

De reddingsoperaties concentreren zich op de cafetaria van de mijn, waar zich veel slachtoffers zouden bevinden. “De lichamen die we vandaag gevonden hebben, lagen in de onmiddellijke omgeving van die cafetaria”, aldus brandweerwoordvoerder Pedro Aihara.







De eigenaar van de mijn biedt de familie van de slachtoffers inmiddels geld aan. De firma is bereid om per dode of vermiste 100.000 Reais (23.600 euro) te betalen. Het gaat volgens een woordvoerder om een vrijwillige geste en niet om een schadevergoeding.

Bron: Belga