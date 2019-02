Boef is woedend op de media: “Jullie krijgen me niet klein”

View this post on Instagram

Ik zeg je eerlijk ben het allemaal een beetje zat man. Boef dit boef dat boef zus boef in 2016 dit boef in 2007 dat. Ik snap dat al die negatieve nieuws jullie kliks oplevert en dus geld brengt. Maar ik merk dat bij boef alles 10x dubbel is. Wat doet jullie jou echt pijn ? Me succes ? Is dat het? Want als jullie denken mij klein te krijgen heb je de verkeerde voor je. Ik kom uit de goot maar letterlijk uit de goot.Niemand krijgt me zomaar klein. Al ben ik staatsvijand nr 1. Ik heb nooit van hannelore gehoord überhaupt. Maar het valt me op dat iedereen boef nodig heeft in huh titels. Maar post ook even die instagram post waarin ik haar bedreigd heb want ik herinner het me niet ? Misschien me fans wel ? Want ik denk dat mensen aan het cloudchasen zijn ( oohja en voor iedereen die niet tegen mij succes kan ) wat gaan jullie toch janken als me album uitkomt #youngmiljonairzonderdiploma