BIZAR. Je gelooft nooit wat de politie in de VS nu weer verbiedt

Het criminele leven is niet altijd even gemakkelijk, vooral als het ijskoud is. De lokale politie van het Amerikaanse stadje Green Bay kwam daarom met een bijzondere maatregel op de proppen: zolang het koud is, mogen er geen criminele feiten gepleegd worden.

In de staat Wisconsin zakte de temperaturen de voorbije nachten tot bijna -30°. De gevoelstemperatuur daalde zelfs tot -50°. Behoorlijk fris dus. “Vanwege de koude annuleren we alle criminele activiteiten in onze stad”, klinkt het in een ludieke mededeling op de website van de lokale politie. “Met zulke lage gevoelstemperaturen kunnen we het niet riskeren dat criminelen zichzelf in gevaar brengen. Als we ons hier niet over zouden uitspreken zou dat niet eerlijk zijn tegenover de boeven.”

Onverlaten







Vervolgens wordt in het bericht opgesomd welke feiten gedurende de koude verboden zijn: winkeldiefstallen, autodiefstallen en alle vormen van geweldsmisdrijven. “Oplichters, criminelen en onverlaten die zich hier niet aan houden, zullen gearresteerd worden. Dit officieel verbod op illegale activiteiten duurt tot dit politiedepartement het weer opheft.”

“We geven om iedereen in onze gemeenschap, ook om diegenen die de wet al eens durven te breken”, zegt politiechef Andrew Smith. De luchtige mededeling wordt afgesloten met de hashtag #WinterIsComing.