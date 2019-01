Ook zoon van N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam aangehouden

In het gerechtelijk onderzoek rond humanitaire visa met Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam als spilfiguur, is ook de zoon van Kucam aangehouden. Dat zegt het Antwerpse parket. De 29-jarige man wordt eveneens verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. De arrestatie en aanhouding dateren al van dinsdag, morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Vader Kucam zit intussen al twee weken in de cel op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Het 44-jarige N-VA-gemeenteraadslid in Mechelen werd opgepakt luttele uren voor het VRT-programma “Pano” een uitzending wijdde aan de vermeende fraude met humanitaire visa. Verschillende personen getuigden dat Kucam via tussenpersonen bedragen van 2.000 tot 10.000 euro ontving om mensen via humanitaire visa vanuit Syrië naar ons land te krijgen.

Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Het ging om leden van de christelijke Assyrische gemeenschap. Zelf ontkent Kucam via zijn advocaat met klem de aantijgingen.







Over de precieze rol die zoon Kucam in het verhaal zou hebben gespeeld, wil het parket voorlopig niets kwijt. Eerder deze week werd in de marge van hetzelfde onderzoek ook al een politieagent aangehouden, maar dat was omdat hij informatie zou hebben gelekt over op til zijnde huiszoekingen.

bron: Belga