Klimaatpanel moet eisen jongeren onderbouwen

Een denktank met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en klimaat­experts, onder wie voormalig vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel (IPCC) Jean-Pascal van Ypersele, moet het klimaat­debat objectiveren en politici oplossingen aanreiken. Dat berichten De Standaard en de Gazet van Antwerpen “Met onze betoging wilden we aantonen dat we niet tevreden zijn met het huidige beleid en dat we ambitieuzere klimaatmaatregelen eisen van de regering. Onze boodschap is gebracht en we hebben de nodige aandacht gekregen van politici, maar nu moet er ook iets concreets gebeuren”, zegt Anuna De Wever, een van de initiatiefneemsters van Youth For Climate. Om dat te verwezenlijken, nam De Wever contact op met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. “Hij is de link tussen de wetenschap en het beleid.”

Vandaag geven Youth For Climate en Van Broeck samen hun voorzet door een ­officieel panel met klimaatwetenschappers op te richten. Hun centrale eis voor de politici: luister naar de wetenschap. “Dit panel zal – volledig onafhankelijk – genuanceerde oplossingen aanreiken, die het debat kunnen kalmeren”, zegt Van Broeck.







Voormalig ­IPCC-vicevoorzitter Van Ypersele is enthousiast. “Ik ben zeker bereid om de jongeren te helpen en kijk uit naar de details van de samenwerking.”

bron: Belga