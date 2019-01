Handicap International stopt na 26 jaar met programma in Burundi

Handicap International, dat sinds 1992 in Burundi aan de slag was, zet haar activiteiten in het land stop. Omwille van de recente beslissing van de Burundese regering ten overstaan van internationale ngo’s, meer bepaald dat ze een register moeten bijhouden van de etniciteit van hun medewerkers, is de organisatie van mening dat ze haar projecten niet meer kan voortzetten. Handicap International heeft geprobeerd om, in overeenstemming met de humanitaire principes en waarden, op de eisen van de regering in te gaan en pleegde daarom overleg met de Burundese overheid, maar een oplossing bleef uit. Tijdens een vergadering op 24 december 2018 bevestigde het Burundese ministerie van Binnenlandse Zaken dat de voorwaarden van de regering niet voor onderhandeling vatbaar waren en dat Handicap International haar activiteiten niet zou mogen hervatten als de organisatie er tegen 31 december 2018 niet aan zou voldoen.

Gezien het engagement van de organisatie voor humanitaire principes als neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid is Handicap International van mening dat de verplichting om de etnische samenstelling van haar personeelsbestand bij te houden en aan de autoriteiten mee te delen, een rode lijn vormt die ze niet zal overschrijden.

Handicap International sluit haar programma in Burundi naar eigen zeggen met grote spijt, na 26 jaar aanwezigheid en interventies op het vlak van gezondheid, revalidatie, onderwijs, bescherming, socio-economische inclusie en steun aan andere organisaties. Bovendien betreurt ze het feit dat de werking van ngo’s steeds meer aan banden wordt gelegd in een van de armste landen ter wereld, ten nadele van de meest kwetsbare Burundese bevolkingsgroepen.

bron: Belga