Bourgeois roept Britten op brexit te laten varen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) roept de Britse politici op de brexit te laten varen en niet uit de Europese Unie te stappen. “Blijf gewoon bij ons”, luidde de opmerkelijke ‘cri de coeur’ van Bourgeois tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor het diplomatiek korps. “Wij zijn vrienden, historische vrienden, en wat mij betreft ook toekomstige vrienden.” De brexit was Bourgeois al sinds het idee de eerste keer de kop opstak, een serieuze doorn in het oog. Geregeld waarschuwde hij bijvoorbeeld voor de nefaste impact op Vlaanderen, dat het Verenigd Koninkrijk als vierde handelspartner heeft. Tijdens zijn toespraak donderdag – in het Engels – was dat niet anders. Hij waarschuwde dat een ‘no deal’ enorme socio-economische gevolgen zal hebben, in het bijzonder voor de burgers en ondernemingen. Er is in dat geval sprake van een verlies van 28.000 jobs en 2,6 procent bbp.

De minister-president had het niet enkel over de economische kant van de zaak. Hij bracht ook hulde aan de vele Britse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven hebben gelaten. “Die moedige twintigers en dertigers uit Kent, Belfast, Wales of Edinburgh vochten voor de fundamentele vrijheden, vrede en democratie die we vandaag ook koesteren als deel van de menselijke waarden en rechtsgemeenschap die de EU ook is”, zei Bourgeois. “Ik kan onmogelijk genoeg benadrukken hoe dankbaar ik daar altijd voor zal blijven ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk. Als ik daaraan denk, kan ik me echt niet inbeelden dat wij straks niet langer samen deel zouden uitmaken van de EU.”







De Vlaamse regeringsleider zei begrip op te brengen voor de motieven van de Britten, ook die waarvan hij denkt dat ze onterecht zijn. Maar volgens Bourgeois moet het debat daarover binnen een – hervormde – EU plaatsvinden. “De EU kan er alleen maar beter van worden als we een gezond democratisch debat kunnen voeren waarin allerlei denkwijzen, ook de Britse, volwaardig aan bod komen”, aldus Bourgeois. Hij koppelde daaraan een oproep om niet uit de EU te stappen. “Koester onze historische en blijvende vriendschapsbanden, blijf genieten van de economische schaalvoordelen, blijf één van de grote tenoren in de EU en bijgevolg ook op het wereldtoneel.”

