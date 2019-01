Belgische veldrijders gearriveerd in Denemarken

De Belgische veldrijders zijn rond 14u30 gearriveerd in het teamhotel in het Deense Odense voor het WK veldrijden dat zaterdag en zondag verreden wordt. Kopman Wout van Aert kwam als eerste toe in hotel Scandic, daarna stroomden ook de andere renners binnen. De Belgische renners vlogen van Brussel naar Billund, op zo’n 1u10 rijden van het teamhotel in Odense. Het vliegtuig kende een uur vertraging door het slechte weer, maar al bij al was het een snelle verplaatsing naar Denemarken.

Het was 14u15 toen kopman Wout van Aert als eerste arriveerde in Odense, in hotel Scandic, midden in een industriezone, waar ook de Amerikaanse en Japanse ploeg zijn uitvalbasis heeft. Een klein kwartiertje later arriveerde de rest van het pak. Meteen ging het richting het buffet waarna heel wat renners de benen nog los zouden rijden. Een verkenning van het parcours staat evenwel niet op het programma van de eliterenners. Dat is eerder iets voor op vrijdag.







Het parcours, dat er gisteren droog en onbevroren bij lag, heeft vandaag een gedaantewisseling ondergaan. Afgelopen nacht daalden de temperaturen immers en viel er sneeuw. Dus lag er een dun laagje over de omloop op en rond de jachthaven van Bogense. Aangezien de temperaturen schommelen rond het vriespunt is de ondergrond van het parcours ook bevroren. Ook de komende dagen worden gelijkaardige weersomstandigheden verwacht: temperaturen rond nul graden, sneeuw of smeltende sneeuw.

bron: Belga