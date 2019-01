Het KMI waarschuwt voor ijsplekken en verharde sneeuw woensdagavond en -nacht en donderdagochtend. Ook aanvriezende mist is tijdelijk mogelijk, waarschuwt het KMI. Er geldt code geel in alle provincies. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag gaat het opnieuw sneeuwen. In het oosten van het land gaat de sneeuw later over in smeltende sneeuw of regen. Ook dan geldt code geel in alle provincies.

bron: Belga