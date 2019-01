Het KMI verwacht tussen nu en middernacht in de meeste regio’s tussen 5 en plaatselijk 15 centimeter verse sneeuw. Lokale afwijkingen zijn mogelijk. Alleen aan de kust, in Antwerpen en in Limburg geldt momenteel code geel. In de andere provincies is code oranje van kracht. De codes kunnen nog worden aangepast, benadrukt het KMI. Een sneeuwzone trekt woensdag traag over het land. Pas woensdagavond zal ze ons land weer verlaten via het noordoosten.

bron: Belga