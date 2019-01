Winterweer – Buslijnen ingekort in zuiden van Oost- en West-Vlaanderen

Door het winterweer zijn enkele buslijnen in de zuidrand van Oost- en West-Vlaanderen aangepast. Een beperkt aantal buslijnen is ingekort of volgt een omleiding. Elders verloopt de dienstverlening nog normaal, aldus openbaarvervoermaatschappij De Lijn in een stand van zaken om 6 uur. In de regio Kortrijk zorgt flinke sneeuwval voor aanpassingen. Buslijnen 12 (Kortrijk station – Rollegem) en 16 (Kortrijk – Moeskroen) worden ingekort tot Kortrijk AZ Groeninge. Lijnen 81 (Roeselare – Anzegem) en 82 (Kortrijk – Moorsele) volgen een lokale omleiding: richting Kortrijk rijden de bussen vanaf Lauwe Plaats terug via Wevelgem en Bissegem naar Marke, en zo verder naar Kortrijk. De ritten van lijn 81 naar Lauwe zijn in beide richtingen beperkt tot Marke Plaats.

In Ronse zijn lijnen 61 en 63 onderbroken door een stilgevallen bus in de Savooistraat. Er is een omleiding via de N60. Ook de Volkegemberg in Oudenaarde wordt niet bediend door lijnen 16 en 17. De bussen rijden rond Edelare via de N8. Elders in de provincie verloopt alles nog normaal.

In Antwerpen, Gent en aan de kust hebben de hele nacht veertien trams gereden om de bovenleidingen ijsvrij te houden. Een aantal wissels is uitgerust met een verwarmingselement tegen bevriezing. Daarnaast staan technische ploegen paraat om in te grijpen waar nodig.

bron: Belga