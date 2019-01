Turkije vaardigt aanhoudingsbevelen uit tegen tientallen piloten

In Turkije voeren antiterreurbrigades nieuwe raids uit in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije op 15 juli 2016. Er zijn aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen 63 mensen, onder wie 46 helikopterpiloten van het leger in actieve dienst. Drie van hen zijn kolonel en vier luitenant-kolonel. Dat meldde het staatspersagentschap Anadolu vandaag. Het is niet duidelijk hoeveel arrestaties er al verricht zijn. De verdachten worden beschuldigd van banden met de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen. Die is volgens de regering van president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in Turkije op 15 juli 2016.

Sinds de couppoging, meer dan dertig maanden geleden, voeren de Turkse autoriteiten aan de lopende band raids uit tegen mensen die ze banden met Gülen aanwrijven. Volgens het ministerie van Defensie waren er op 19 januari in totaal al 15.213 militairen ontslagen als gevolg van de mislukte staatsgreep. Buiten soldaten, worden ook ambtenaren, academici, journalisten en regeringskritische parlementsleden geviseerd door de zuivering.







Bron: Belga