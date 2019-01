KMI schakelt Vlaanderen en Brussel terug naar code geel

De aangekondigde sneeuwzone trekt verder noordwaarts en verlaat begin volgende nacht ons land richting Nederland. In Vlaanderen en Brussel geldt nu nergens nog code oranje voor gladheid op de weg. Tot morgen 9 uur houdt het KMI code geel aan, daarna kleurt de kaart groen. Dat meldt het KMI vanmiddag. Het KMI verwacht voor Henegouwen eerst nog een extra sneeuwlaag van 0 tot 3 cm. In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals- Brabant, Limburg en Namen verwacht het weerinstituut de rest van de dag tussen 1 en 4 cm verse sneeuw. In de provincies Luik en Luxemburg is er nog kans op een extra sneeuwlaag van 4 tot 8 cm, enkel daar is er tot omstreeks 15 uur nog code oranje. Aan zee en in West-Vlaanderen zijn de temperaturen ondertussen licht positief, luidt het.

Vannacht en morgen is het overal overwegend droog, maar blijf het opletten voor ijsplekken en verharde sneeuw, waarschuwt het KMI.







bron: Belga