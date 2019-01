Gaviria sprint naar tweede ritzege in de Vuelta San Juan

Fernando Gaviria heeft na de eerste ook de vierde etappe van de Argentijnse Ronde van San Juan (2.1) gewonnen. De Colombiaan van UAE – Team Emirates versloeg in een massaspurt Peter Sagan en Alvaro Hodeg. De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) blijft aan de leiding. Op de vierde dag kregen de renners daags na de tijdrit de langste etappe van de Ronde van San Juan voor de wielen. Tussen San Jose de Jachal en Villa San Agustin wachtten 185 kilometer. Halfweg volgden drie beklimmingen elkaar snel op: twee van eerste categorie, één van derde.

Een kopgroep van zes Zuid-Amerikanen werd tijdens het klimmen uitgedund tot drie: de Argentijn Daniel Zamora, de Colombiaan Cesar Paredes en de Peruviaan Royner Navarro. Die eerste kwam op alle hellingen als eerste boven en veroverde zo de bergtrui. Nadien ging het voornamelijk bergafwaarts richting aankomst.







In het peloton leken de ploegen van leider Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) en spurters Fernando Gaviria (UAE – Team Emirates) en Sam Bennett en Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) de controle niet te verliezen. Onderweg werd de groep wel weer opgeschrikt door enkele valpartijen. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) was één van de slachtoffers, maar hij kon zijn weg verderzetten met schaafwonden op de elleboog.

Ook al speelde de kopgroep door een lekke band van de Peruviaan in de finale een mannetje kwijt, toch zongen de twee anderen het nog uit tot tweeënhalve kilometer voor de streep. Nadien trok beste jongere Remco Evenepoel samen met leider Alaphilippe het sprinttreintje van Deceuninck – Quick-Step voor Alvaro Hodeg in gang. Maar de jonge Colombiaan kon in de eindsprint niet op tegen zijn landgenoot Gaviria, perfect gegangmaakt door zijn ploeg.

Gaviria haalde het met een wiel voorsprong van Sagan, die een sterke sprint uit de benen schudde. Achter de rug van Hodeg pakte de laatste man van Gaviria, Simone Consonni, nog de vierde plek. Eerste Belg Nikolas Maes was negende. In het algemene klassement komt Gaviria nu terug tot op acht seconden van leider Alaphilippe. Opvallend: Alaphilippe en Gaviria zijn tot dusver de enige renners die (elk tweemaal) konden winnen in San Juan.

Morgen staat er een rustdag op het programma van de Ronde van San Juan. Vrijdag wacht de koninginnenetappe naar de Alto Colorado, op ruim 2.600 meter boven zeeniveau.

bron: Belga