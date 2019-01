Emma Plasschaert gaat van start met 37e plaats in Miami

Emma Plasschaert is gisteren op de openingsdag van de Wereldbekermanche zeilen in het Amerikaanse Miami in de Laser Radial niet verder gekomen dan een 37e plaats in de eerste regatta. Daarmee deed de regerende wereldkampioene nipt beter dan Maité Carlier, die 39e werd. Na de openingsdag in Coconut Grove staat de Chinese Dongshuang Zhang aan de leiding, voor de Australische Zoe Thomson en de Deense Anne-Marie Rindom. In Miami vindt de tweede Wereldbekermanche van het seizoen plaats. In september in het Japanse Enoshima, waar tijdens de Olympische Spelen de zeilraces gehouden worden, eindigde Plasschaert nog op een derde plaats. De zege in Japan ging toen naar de Nederlandse Marit Bouwmeester, de olympische kampioene van Rio.

In de Laser-klasse is William De Smet dan weer voortreffelijk van start gegaan. Onze landgenoot won de eerste regatta, maar kwam in de tweede regatta niet verder dan de 22e plaats, wat hem ook een 22e stek in de tussenstand opleverde. Wannes Van Laer doet het beter met een twaalfde stek na twee regatta’s.







In de 49’er staan Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers op de 33e plaats.

Bron: Belga