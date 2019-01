Brexitminister kan niets concreets zeggen over ‘alternatieve regelingen’ voor backstop

De Britse brexitminister Steve Barclay weigert om een brexit zonder akkoord met de Europese Unie uit te sluiten, hoewel het Lagerhuis precies daarover gisterenavond een voorstel heeft goedgekeurd. Over de “alternatieve regelingen” die de Britten willen bekokstoven om de Ierse Backstop te vervangen, kon Barclay ook geen details geven. Barclay sprak vanochtend op de Britse openbare omroep BBC over de stemmingen van gisterenavond in het House of Commons. De parlementsleden keurden daar twee amendementen goed op het brexitakkoord dat premier Theresa May met de EU had bereikt, en dat ze eerder deze maand compleet de grond in boorden.

May kreeg er een mandaat om in Brussel “alternatieve regelingen” te bekomen die de verguisde backstop moeten vervangen. Dat vangnet vermijdt nieuwe grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek, maar is onverteerbaar voor de felle voorstanders van de brexit. Het Lagerhuis sprak zich ook uit tegen een scenario waarin de Britten eind maart zonder akkoord de EU uit donderen.







Barclay weigerde deze ochtend dat laatste te bevestigen. Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie zonder deal verlaten als er geen compromis wordt bereikt, “want de enige manier om dat te vermijden is om een deal te sluiten of de brexit in te trekken”, zei hij. Hij herhaalde daarmee het standpunt van premier May.

De brexitminister kon ook niets concreets kwijt over de “alternatieve regelingen” voor de backstop die May nu moet bedisselen in Europa. Hij had het onder meer over “het gebruik van technologie” om grens- en douanecontroles te vermijden, iets waarvan Brussel al vaak heeft herhaald dat die niet bestaat. Hij verwees ook naar de ‘Malthouse compromise’, die bepaalt dat de overgangsperiode na de brexit met een jaar wordt verlengd tot eind 2021, wat de onderhandelaars meer tijd geeft om tot een handelsakkoord te komen. Intussen worden er geen douanecontroles gedaan op de Ierse grens. De tekst is een compromis tussen de harde brexiteers binnen de Conservatieve partij, enkele remainers en de Noord-Ierse unionisten van DUP, maar lijkt niet haalbaar omdat de Europese Unie de backstop niet wil laten vallen zolang er geen nieuw handelsverdrag is.

Labour-kopman Jeremy Corbyn gaat later deze middag langs bij Theresa May, bevestigde Barclay nog. De oppositieleider gaf gisteravond laat al aan dat hij nu toch met de premier wil praten over de brexitdeal, iets wat hij altijd uitsloot. Hij wordt na het wekelijkse vragenuurtje aan de premier in het parlement in Downing Street 10 verwacht.

