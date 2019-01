Geef ji deze honden een nieuwe thuis?

Je kan al onze te adopteren hondjes terugvinden op onze website: www.shin.be. Stuur vervolgens een mail naar [email protected], of bel naar 0474/19.10.75. Voor de adoptie van onze honden vragen we een steunbijdrage van 300 euro. Zijn hierin inbegrepen: medische check-up, tandzorg, vaccinatie, sterilisatie/castratie (vanaf 6m), chip, ontworming, behandeling tegen vlooien en de vlucht vanuit Spanje. Behoudens expliciet anders vermeld, verblijven al onze honden in ons asiel in Spanje.