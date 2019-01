Vrouwenvolleyploeg Gent treedt volgend seizoen niet meer aan in Liga A

Volleybalclub VDK Bank Gent verkeert in moeilijkheden. Het clubbestuur besliste daarom om de vrouwenploeg vanaf volgend seizoen niet meer te laten aantreden in Liga A. Dat staat vandaag te lezen op het Instagramaccount van de club. “Na het horen van dit verschrikkelijke nieuws hebben onze dames hun vechtlust en teamgeest die ze op het veld reeds hadden nu ook laten zien naast het veld”, zo klinkt het verder op Instagram. “De groep heeft op eigen initiatief een oproep gedaan om Dames A een toekomst te geven. Een oproep om de handen in elkaar te slaan en naar een structurele, gezonde en toekomstgerichte oplossing te zoeken. Deze ploeg, staf en al zijn medewerkers hebben alles in huis om een succesverhaal te zijn. Dus laten we de kracht van dit medium gebruiken om een doorstart te kunnen forceren en potentiële partners aan de tafel te krijgen.”

VDK Gent bestaat ruim twintig jaar. In 2013 veroverden de Oost-Vlaamse vrouwen de landstitel. Na 16 gespeelde wedstrijden staat Gent dit seizoen op de vierde plaats in de Liga A, op elf punten van leider Oostende.







bron: Belga