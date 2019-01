Noodherstelling E17 Zwijndrecht is achter de rug

De noodherstelling op de E17 richting Gent in Zwijndrecht is zoals gepland afgerond voor de start van de ochtendspits. Dat is vandaag vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Gisteren was er veel verkeersellende in de regio Antwerpen. Door ernstige schade aan het wegdek moesten noodherstellingen worden uitgevoerd. Daarvoor werden rijstroken afgesloten, met veel verkeershinder tot gevolg. In de files die ontstonden, gebeurden ook nog enkele ongevallen. De avondspits op de Antwerpse ring en op de E313 en E19 was daardoor ook zwaar en duurde langer dan anders.

bron: Belga