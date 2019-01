Croky Cup – KV Mechelen-coach Vrancken geniet van finaleticket: “Dit is een bekroning”

KV Mechelen plaatste zich dinsdag, na een 1-2 zege bij Union in de terugwedstrijd van de halve finales, voor de finale van de Beker van België. “Dit is een bekroning voor mijn spelers”, reageerde Wouter Vrancken, coach van de ploeg uit de Proximus League. “Onze start was moeizaam, maar na twintig minuten kregen we de controle”, analyseerde Vrancken. “We voetbalden rustig, dat was belangrijk. We hebben hun omschakelmomenten lam gelegd. Deze zege vormt hopelijk een boost, naar de competitie toe. Tegen wie ik in de finale wil spelen? Ik heb geen voorkeur. KV Oostende is misschien een iets haalbaardere kaart. AA Gent, een ex-team van mij, levert dan weer misschien een iets mooiere eindstrijd op.”

Igor De Camargo opende de score voor KV in de eerste helft. De ervaren aanvaller won de Belgische Beker nog nooit. “Collectief stonden we sterker, we verdienden de finale”, verklaarde de Braziliaanse Belg. “We gaan er nu alles aan doen om de beker te winnen, ik wil deze kans grijpen. Al blijft de promotie naar eerste klasse ons doel.”

bron: Belga